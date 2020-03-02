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02 марта 2020, 13:02 4

На Закарпатье во время службы застрелился пограничник

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02 марта 2020, 13:02 4
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Предварительно речь идет о самоубийстве военнослужащего 2000 года рождения
Фото илюстративное с сайта Пограничной службы
Предварительно речь идет о самоубийстве военнослужащего 2000 года рождения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 0312.ua

В воскресенье, 1 марта, вечером во время несения службы на украинско-румынской границе застрелился пограничник. Факт смерти военнослужащего подтвердили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.

"Военнослужащий проходил службу по контракту. В течение последнего месяца находился на усилении охраны границы в Мукачевском пограничном отряде", – говорится в комментарии пограничников.

Инцидент произошел в Раховском районе. Предварительно речь идет о факте самоубийства пограничника 2000 года рождения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК - умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит выяснить причину смерти мужчины.

Напомним, на Закарпатье представили нового руководителя полиции.


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