На Закарпатье во время службы застрелился пограничник

Предварительно речь идет о самоубийстве военнослужащего 2000 года рождения

Фото илюстративное с сайта Пограничной службы

Предварительно речь идет о самоубийстве военнослужащего 2000 года рождения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 0312.ua

В воскресенье, 1 марта, вечером во время несения службы на украинско-румынской границе застрелился пограничник. Факт смерти военнослужащего подтвердили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.

"Военнослужащий проходил службу по контракту. В течение последнего месяца находился на усилении охраны границы в Мукачевском пограничном отряде", – говорится в комментарии пограничников.

Инцидент произошел в Раховском районе. Предварительно речь идет о факте самоубийства пограничника 2000 года рождения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК - умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит выяснить причину смерти мужчины.

Напомним, на Закарпатье представили нового руководителя полиции.