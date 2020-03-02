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02 марта 2020, 12:56 5

МОЗ проверяет подозрение коронавируса у троих иностранцев и одного черновчанина

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02 марта 2020, 12:56 5
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В Украине не зафиксировали ни одного случая коронавирусной болезни, однако есть четыре подозрения: три у иностранцев в столице и еще одно – в Черновцах. Там коронавирус подозревают у человека, который вернулся из Италии
В Украине не зафиксировали ни одного случая коронавирусной болезни, однако есть четыре подозрения: три у иностранцев в столице и еще одно – в Черновцах. Там коронавирус подозревают у человека, который вернулся из Италии

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, 2 марта, пишет Сегодня, передает RegioNews

По словам заместителя министра, в целом в Украине не зафиксировали ни одного случая коронавирусной болезни, однако есть четыре подозрения: три у иностранных туристов в столице и еще одно – в Черновцах. Там коронавирус подозревают у человека, который вернулся из Италии.

"Начато исследование еще по четырем подозрениям. Три из них – из города Киева, одно – из Черновицкой области. В городе Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые пребывали на территории Украины. В Черновцах – это человек, вернувшийся из Италии", - сказал Ляшко.


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