Дело Шеремета: пока не можем раскрыть результаты работы - Рябошапка

Работа по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета активно ведется, но информации, которую можно предать огласке, пока что нет

Фото: facebook/pavel.sheremet.9

Работа по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета активно ведется, но информации, которую можно предать огласке, пока что нет

Как передает RegioNews, об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка "Интерфакс-Украина".

"Из того, о чем можно публично сказать, пока ничего. Работа ведётся, ведётся активно, наши прокуроры постоянно работают со следователями из национальной политики, но из того, что можно было бы публично озвучить, пока ничего нет", - сказал генпрокурор 2 марта журналистам в Киеве.

Напомним, в деле убийства журналиста Павла Шеремета продолжается процесс рассекречивания материалов более 500 негласных следственных (розыскных) действий.

СПРАВКА: один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), военную медсестру Яну Дугарь.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.