В Кабмине всех, кто связан с закупками, проверят на детекторе лжи

Всех, кто отвечает за государственные закупки в Кабинете министров Украины, будут периодически тестировать на детекторе лжи

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Всех, кто отвечает за государственные закупки в Кабинете министров Украины, будут периодически тестировать на детекторе лжи

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook. "Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе, детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф - очень действенный инструмент против откатов", - написал он. По его словам, с марта все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно. Дубилет отмечает , что процесс будет эффективным, а закупки будет делать меньшее количество людей, что позволит госбюджету экономить больше на больших закупках. Также министр планирует перевести до конца года почти все закупки через единый центр, присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти. Он надеется, что централизация приведет к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, снизиться коррупция.

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