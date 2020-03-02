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02 марта 2020, 12:32 6

В Кабмине всех, кто связан с закупками, проверят на детекторе лжи

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02 марта 2020, 12:32 6
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Всех, кто отвечает за государственные закупки в Кабинете министров Украины, будут периодически тестировать на детекторе лжи
фото: 123rf.com
Всех, кто отвечает за государственные закупки в Кабинете министров Украины, будут периодически тестировать на детекторе лжи

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе, детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф - очень действенный инструмент против откатов", - написал он.

По его словам, с марта все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно.

Дубилет отмечает , что процесс будет эффективным, а закупки будет делать меньшее количество людей, что позволит госбюджету экономить больше на больших закупках.

Также министр планирует перевести до конца года почти все закупки через единый центр, присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

Он надеется, что централизация приведет к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, снизиться коррупция.


Кабмин коррупция детектор лжи закупки
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