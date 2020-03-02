В Кабмине всех, кто связан с закупками, проверят на детекторе лжи
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.
"Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе, детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф - очень действенный инструмент против откатов", - написал он.
По его словам, с марта все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно.
Дубилет отмечает , что процесс будет эффективным, а закупки будет делать меньшее количество людей, что позволит госбюджету экономить больше на больших закупках.
Также министр планирует перевести до конца года почти все закупки через единый центр, присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.
Он надеется, что централизация приведет к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, снизиться коррупция.
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