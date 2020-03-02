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02 марта 2020, 12:31 16

В Одессе режут на металл турецкий "Боинг", который совершил аварийную посадку

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02 марта 2020, 12:31 16
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Самолет авиакомпании Turkish Airlines, совершивший аварийную посадку в одесском аэропорту 21 ноября прошлого года, начали разбирать на части в соответствии с решением комиссии, прибывшей из Турции
Фото: Думская
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, совершивший аварийную посадку в одесском аэропорту 21 ноября прошлого года, начали разбирать на части в соответствии с решением комиссии, прибывшей из Турции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Сообщается, что бригада из десяти турецких специалистов вот уже несколько дней снимает с борта оборудование, агрегаты и другие элементы кабины пилотов и пассажирского салона.

По данным издания, Turkish Airlines долгое время искала пути решения проблемы и даже вынашивала план перегонки аварийного самолета в Стамбул или на одно из ремонтных авиапреприятий Украины. Однако здравый смысл восторжествовал, и компания отказалась от этой затеи. В связи с деформацией передней части фюзеляжа "боинг" окончательно признан не подлежащим восстановлению.

С 23 ноября самолет находится под охраной на одной из стоянок аэропорта. Интересно, что сразу после аварии авиакомпания заклеила специальной лентой все надписи на фюзеляже, включая логотип на киле.

Предполагается, что все ценное (узлы, агрегаты, оборудование, кресла) будет демонтировано для нужд Turkish Airlines. Двигатели тоже снимут и отправят в ремонт, после чего самолет утилизируют при помощи специальной техники.

Был направлен официальный запрос в центральный офис авиакомпании, с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об утилизации самолета, но ответа пока нет.


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