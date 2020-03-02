Разбитые тротуары Киева сняли в британском рекламном ролике
Столица Украины попала в ролик британской компании Three UK, которая предоставляет услуги телевидения и скоростного интернета
Столица Украины попала в ролик британской компании Three UK, которая предоставляет услуги телевидения и скоростного интернета
Ролик был опубликован на YouTube-канале компании, сообщает RegioNews.
В своем видео компания задействовала несколько локаций Голосеевского района Киева.
Видео показывает разные технологии и можно увидеть несколько кадров с "летающеей тарелкой" возле метро "Лыбедская". Отметим, что при помощи графики ее немного реконструировали. На следующих кадрах можно увидеть развязку на Демеевке и здание библиотеки им. Вернандского. Также в видео попала небольшая часть корпуса КНУ, что рядом с ВДНХ.
Примечательно, что на видео часть украинской столицы представлена как город в Великобритании. Создатели показали будущее с новыми технологиями, но при этом разбитыми тротуарами и изобилием рекламы.
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
25 февраля 2020, 19:57
- 14:19 02 марта "Слуга народа" собирает фракцию перед внеочередным заседанием Верховной Рады
- 14:12 02 марта "Будет весело": Богдан взялся за старое - вышел на работу
- 14:10 02 марта У ребенка в Днепропетровской области коронавирус не подтвержден - облсовет
- 14:00 02 марта Коронавирус в ЕС: уровень угрозы повышен до высокого
- 13:52 02 марта 57-летний украинец пытался провезти в "ДНР" психотропы
- 13:49 02 марта Пропавших под Киевом рыбаков ищут с вертолетами
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:57 25 февраля Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
Все блоги »
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации