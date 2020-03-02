В Хмельницком на месяц перекроют улицу

В городе Хмельницкий до 28 марта перекроют автомобильное движение по улице Вячеслава Чорновила: коммунальщики проведут омоложение деревьев

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В городе Хмельницкий до 28 марта перекроют автомобильное движение по улице Вячеслава Чорновила: коммунальщики проведут омоложение деревьев

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу мэрии города.

С 3 по 28 марта движение перекроют для общественного транспорта, в том числе - и для троллейбусов. Ведь на время проведения санации деревьев - с 9:00 до 17:00 отключат электрическую контактную сеть, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Таким образом, троллейбусы маршрутов №3, 7, 7а, 9, 13, до 9:00 будут двигаться по привычным направлениям, с 9:00 до 17:00 будут осуществлять разворот через АС-2 по улице Шевченко, с 17:00 — по маршруту. Троллейбусы маршрута 4, 4А, будут осуществлять движение по привычным направлениям.

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