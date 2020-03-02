11:12  02 марта
КСУ накануне срочного заседания Рада рассмотрит конституционность закона о люстрации
12:06  02 марта
Гончарук рассказал, о чем говорил с Ермаком за ужином
12:59  02 марта
Боевики обстреляли город в Донецкой области. Ранен местный житель
UA | RU
UA | RU
02 марта 2020, 12:15 32

Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог

Читайте також
українською мовою
02 марта 2020, 12:15 32
Читайте також українською мовою
Как передает RegioNews, такое мнение высказал политолог Кирилл Молчанов на своей странице в Facebook
Фото: facebook/KabminUA
Как передает RegioNews, такое мнение высказал политолог Кирилл Молчанов на своей странице в Facebook

По мнению политолога, экономика Украины на пороге кризиса: "Держстат фиксирует снижение темпов роста экономики (в октябре-декабре 2019 вырос лишь на 1,5%, тогда как в предыдущих кварталах: 4,1%, и 4,6%. Далее полный швах с промышленным производством (минус 1,8% по прошлому году). По январю ситуация еще хуже - не выполняется бюджет по поступлениям на 25% и тут на Гройсмана уже пинать не выходит. Вишенка на торте - рост гос. долга на 6 млрд. В общем, как говорится, пахнет жаренным".

Такая экономическая ситуация не остается не замеченной населением и отображается на рейтинге Кабмина. "Так вот, по выше изложенным причинам Кабмину не доверяет 66% населения. Пока этот антирейтинг не перекинулся на Зеленского, но в Офисе президента уже нервно закурили. На полую перезагрузку правительства нет ни кадров, ни лавки запасных, не из Слуг же народа набирать!?", - пишет Кирилл Молчанов.

Политолог считает, что единственным выходом из ситуации для Зеленского может стать частичная перезагрузка правительства.

"Базовый вариант для Президента на сегодняшний день выглядит так – частичная перезагрузка, вероятная замена премьера и самых зашквареных министров. Тех, кто уже "отличился" по полной программе, Милованов - "дэбил" (тут все ясно), Зоряна Скалецкая, залегшая на карантин в Новых Санжарах, Оржель, который то прогнозирует рост цен на газ, то собирается закрывать все шахты. В общем, тех товарищей, что тянут рейтинг власти на дно ускоренным темпом, как батарея у ног утопленника", - пишет Молчанов.

Напомним, по требованию президента Украины Владимира Зеленского Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание в 16 часов 4 марта.

В Офисе президента сообщили, что глава государства просит включить в повестку дня вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете Министров Украины. Также президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.


Алексей Гончарук
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
25 февраля 2020, 19:57
Последние Популярные
Алексей Якубин
Виктор Таран
Мустафа Найем
Все блоги »
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »