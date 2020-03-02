Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог

Как передает RegioNews, такое мнение высказал политолог Кирилл Молчанов на своей странице в Facebook

Фото: facebook/KabminUA

Как передает RegioNews, такое мнение высказал политолог Кирилл Молчанов на своей странице в Facebook

По мнению политолога, экономика Украины на пороге кризиса: "Держстат фиксирует снижение темпов роста экономики (в октябре-декабре 2019 вырос лишь на 1,5%, тогда как в предыдущих кварталах: 4,1%, и 4,6%. Далее полный швах с промышленным производством (минус 1,8% по прошлому году). По январю ситуация еще хуже - не выполняется бюджет по поступлениям на 25% и тут на Гройсмана уже пинать не выходит. Вишенка на торте - рост гос. долга на 6 млрд. В общем, как говорится, пахнет жаренным".

Такая экономическая ситуация не остается не замеченной населением и отображается на рейтинге Кабмина. "Так вот, по выше изложенным причинам Кабмину не доверяет 66% населения. Пока этот антирейтинг не перекинулся на Зеленского, но в Офисе президента уже нервно закурили. На полую перезагрузку правительства нет ни кадров, ни лавки запасных, не из Слуг же народа набирать!?", - пишет Кирилл Молчанов.

Политолог считает, что единственным выходом из ситуации для Зеленского может стать частичная перезагрузка правительства.

"Базовый вариант для Президента на сегодняшний день выглядит так – частичная перезагрузка, вероятная замена премьера и самых зашквареных министров. Тех, кто уже "отличился" по полной программе, Милованов - "дэбил" (тут все ясно), Зоряна Скалецкая, залегшая на карантин в Новых Санжарах, Оржель, который то прогнозирует рост цен на газ, то собирается закрывать все шахты. В общем, тех товарищей, что тянут рейтинг власти на дно ускоренным темпом, как батарея у ног утопленника", - пишет Молчанов.

Напомним, по требованию президента Украины Владимира Зеленского Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание в 16 часов 4 марта.

В Офисе президента сообщили, что глава государства просит включить в повестку дня вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете Министров Украины. Также президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.