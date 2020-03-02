В Харьковской области столкнулись грузовик и легковушка. Четыре человека погибли
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Харьковской области, в результате которого погибли четыре человека
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Харьковской области, в результате которого погибли четыре человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Так, 2 марта в 5:50 на трассе "Чугуев-Меловое" на въезде в Купянск произошло столкновение автомобилей "КАМАЗ" с прицепом и "Daewoo Lanos".
В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров - 24 и 44-летние женщины погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался.
Следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. В настоящее время решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика.
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
25 февраля 2020, 19:57
- 14:12 02 марта "Будет весело": Богдан взялся за старое - вышел на работу
- 14:10 02 марта У ребенка в Днепропетровской области коронавирус не подтвержден - облсовет
- 14:00 02 марта Коронавирус в ЕС: уровень угрозы повышен до высокого
- 13:52 02 марта 57-летний украинец пытался провезти в "ДНР" психотропы
- 13:49 02 марта Пропавших под Киевом рыбаков ищут с вертолетами
- 13:46 02 марта Открытый гей Бутиджедж отказался баллотироваться на пост президента США
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:57 25 февраля Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
Все блоги »
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации