Гончарук рассказал, о чем говорил с Ермаком за ужином
Премьер-министр Алексей Гончарук во время ужина с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком обсуждал рабочие моменты, и не видит в этом какой-то сенсации
Премьер-министр Алексей Гончарук во время ужина с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком обсуждал рабочие моменты, и не видит в этом какой-то сенсации
Как передает RegioNews, об этом премьер рассказал на брифинге 2 марта.
"Я каждый день встречаюсь с кем-то, с кем разговариваю, иногда, не поверите, с кем-то ужинаю. Ничего особенного в этом разговоре не было. Мы обменялись мнениями относительно того, что происходит, обсуждали ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, что я мог бы отдельно комментировать", - сказал он.
Напомним, вечером 1 марта Алексей Гончарук и Андрей Ермак встретились в киевском индийском ресторане "Сутра". Журналист Кристофер Миллер сообщил, что разговор был серьезный, велся приглушенными голосами. Журналист "не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского".
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