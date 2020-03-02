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02 марта 2020, 11:53 12

Гончарук отреагировал на грядущие кадровые изменения в Кабмине

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02 марта 2020, 11:53 12
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В Кабинете министров Украины думают об усилении правительства, а кадровые изменения - это командное решение, которое зависит от президента, позиций коллег в парламенте
Фото: facebook/KabminUA
В Кабинете министров Украины думают об усилении правительства, а кадровые изменения - это командное решение, которое зависит от президента, позиций коллег в парламенте

Как передает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге 2 февраля.

"Я давно заявлял, что мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, которое зависит от президента, позиций коллег в парламенте, каким будет окончательное решение. Я бы не хотел, потому что оно еще не на столе, говорить, кого планируем заменить, кого не планируем - еще рано", - добавил он.

При этом он в который раз отметил, что пока ни одного заявления о своей возможной отставке не писал.

"Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю и слышал, очевидно, что у нас будут по этому поводу консультации с президентом и парламентом".

Также Гончарук рассказал, что Украина успешно завершила зимний сезон и, рассказал о пользе медицинской реформы.

Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Верховная Рада может осуществить 4 ротации в правительстве и назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности.

Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.


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