В аэропорту Львова почти на 30% увеличился поток пассажиров

Пассажиропоток международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого в январе-феврале этого года составляет 303 тысячи человек

Пассажиропоток международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого в январе-феврале этого года составляет 303 тысячи человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу аэропорта в facebook.

По оперативным данным ГП "МА "Львов" им. Даниила Галицкого" в феврале 2020 года авиаперевозками воспользовались 140,3 тыс. пассажиров. Это на 29,4% больше, чем в феврале 2019 года, когда услугами аэропорта воспользовались 108,4 тыс. пассажиров.

Количество осуществленных рейсов 1 226. Это на 17,5% больше, чем аналогичного периода прошлого года, тогда показатель составлял 1 043 рейсов.

В январе-феврале 2020 года пассажиропоток вырос на 28,7% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года и достиг отметки в 303,2 тыс. пассажиров. Количество рейсов возросло на 11,6%, с 2 314 до 2 582.

Напомним, в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого введены меры безопасности для недопущения распространения коронавируса на территории Украины. Всем новоприбывшим меряют температуру.