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02 марта 2020, 11:14 8

Сегодня состоится судебное заседание по делу мэра Бучи Анатолия Федорука

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02 марта 2020, 11:14 8
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Сегодня, 2 марта, в Ирпенском городском судьи состоится заседание по делу хищения бучанского леса в особо крупных размерах должностными лицами Бучанского городского совета
Фото: "mistoinform"
Сегодня, 2 марта, в Ирпенском городском судьи состоится заседание по делу хищения бучанского леса в особо крупных размерах должностными лицами Бучанского городского совета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "mistoinform".

Прокуратура подозревает Бучанского мэра Анатолия Федорука, секретаря Бучанского горсовета Василия Олексюка, ексначальника отдела Госкомзема в городе Буча Александра Дзюблюка и ексруководителя ирпенского отдела земельных ресурсов Николая Шульга в превышении служебных полномочий при выделении земли в пределах бучанского леса, в том числе 14 га так называемого " Бучанского ущелья", оформленного через подставных лиц на деда бывшего нардепа-коммуниста Игоря Калетника.

Это судебное дело является уникальным потому, что производства, открытые Генеральной прокуратурой Украины относительно упомянутых выше четырех чиновников, объединили в одно и в таком виде передали в суд. Благодаря этому обвиняемые уже годами затягивают рассмотрение дела, по разным причинам поочередно не являясь на судебные заседания.

При отсутствии одного из четырех подозреваемых или кого-то из их адвокатов судья ирпенского суда Виталий Кафтанов рассмотрение дела откладывал не один раз.


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