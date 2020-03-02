Сегодня состоится судебное заседание по делу мэра Бучи Анатолия Федорука
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "mistoinform".
Прокуратура подозревает Бучанского мэра Анатолия Федорука, секретаря Бучанского горсовета Василия Олексюка, ексначальника отдела Госкомзема в городе Буча Александра Дзюблюка и ексруководителя ирпенского отдела земельных ресурсов Николая Шульга в превышении служебных полномочий при выделении земли в пределах бучанского леса, в том числе 14 га так называемого " Бучанского ущелья", оформленного через подставных лиц на деда бывшего нардепа-коммуниста Игоря Калетника.
Это судебное дело является уникальным потому, что производства, открытые Генеральной прокуратурой Украины относительно упомянутых выше четырех чиновников, объединили в одно и в таком виде передали в суд. Благодаря этому обвиняемые уже годами затягивают рассмотрение дела, по разным причинам поочередно не являясь на судебные заседания.
При отсутствии одного из четырех подозреваемых или кого-то из их адвокатов судья ирпенского суда Виталий Кафтанов рассмотрение дела откладывал не один раз.
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