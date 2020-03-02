КСУ накануне срочного заседания Рада рассмотрит конституционность закона о люстрации
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на повестку дня заседаний КСУ на 3-5 марта.
"Продолжение рассмотрения дела по конституционным представлениям Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 6 части первой, пунктов 2, 13 части второй, части третьей статьи 3 закона Украины "Об очистке власти", 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) частей третьей, шестой статьи 1, частей первой, второй, третьей, четвертой, восьмой статьи 3, пункта 2 части пятой статьи 5, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 1, пунктов 7, 8, 9 части первой, пункта 4 части второй статьи 3, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 4 этого закона (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в повестке дня суда.
Согласно повестке дня, заседание суда начнется 3 марта в 10:00. Вопрос о законности люстрации чиновников будет рассматриваться первым в повестке дня.
Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Верховная Рада может осуществить 4 ротации в правительстве и назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности.
Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.
- 14:12 02 марта "Будет весело": Богдан взялся за старое - вышел на работу
- 14:10 02 марта У ребенка в Днепропетровской области коронавирус не подтвержден - облсовет
- 14:00 02 марта Коронавирус в ЕС: уровень угрозы повышен до высокого
- 13:52 02 марта 57-летний украинец пытался провезти в "ДНР" психотропы
- 13:49 02 марта Пропавших под Киевом рыбаков ищут с вертолетами
- 13:46 02 марта Открытый гей Бутиджедж отказался баллотироваться на пост президента США
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:57 25 февраля Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)