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КСУ накануне срочного заседания Рада рассмотрит конституционность закона о люстрации
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02 марта 2020, 11:12 6

КСУ накануне срочного заседания Рада рассмотрит конституционность закона о люстрации

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02 марта 2020, 11:12 6
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Конституционный суд Украины 3 марта продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", который ввел люстрацию полсотни чиновников времен президентства Виктора Януковича
Фото: facebook/ConstitutionalCourtofUkraine
Конституционный суд Украины 3 марта продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", который ввел люстрацию полсотни чиновников времен президентства Виктора Януковича

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на повестку дня заседаний КСУ на 3-5 марта.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционным представлениям Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 6 части первой, пунктов 2, 13 части второй, части третьей статьи 3 закона Украины "Об очистке власти", 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) частей третьей, шестой статьи 1, частей первой, второй, третьей, четвертой, восьмой статьи 3, пункта 2 части пятой статьи 5, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 1, пунктов 7, 8, 9 части первой, пункта 4 части второй статьи 3, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 4 этого закона (закрытая часть пленарного заседания)", - говорится в повестке дня суда.

Согласно повестке дня, заседание суда начнется 3 марта в 10:00. Вопрос о законности люстрации чиновников будет рассматриваться первым в повестке дня.

Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Верховная Рада может осуществить 4 ротации в правительстве и назначить нового министра иностранных дел, министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности.

Голосование по отставке генерального прокурора Украины на внеочерендной сессии Верховной Рады 4 марта может и состояться, но вряд ли будет успешным.


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