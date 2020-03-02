"Укрзализныця" считает "неуместным" сообщение СБУ о незаконной добыче гранита
С таким заявлением выступила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", пишет "RegioNews"
"Заявление Службы безопасности Украины о разоблачении незаконной добычи гранита на территории карьера АО" Укрзализныця "на днях выглядит несколько неуместной. Ведь досудебное расследование по данным фактам ведется с июля 2018 года. К тому же, с мая 2019 ОП "Пенизевицький карьер" было возобновлено действие спецразрешения на пользование недрами с продлением срока до 23 октября 2038", - говорится в сообщении" Укрзализныци".
Поскольку досудебное расследование еще не завершено и решение суда по делу не принято, "Укрзализныця" считает публичные заявления СБУ о нанесении ущерба окружающей среде и противоправную деятельность должностных лиц преждевременными.
В АО "Укрзализныця" сообщает также, что в начале 2019 была проведена внутренняя проверка соблюдения требований разрешительной документации на добычу полезных ископаемых. По ее результатам были освобождены должностные лица, допустившие нарушения контроля за пользованием недрами.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области добычу более 500 тысяч кубометров гранита. Окружающей среде нанесен вред в более 1,3 миллиарда гривен
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