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02 марта 2020, 10:34 3

В России возбудили дело против сотрудников украинской полиции и прокуратуры

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02 марта 2020, 10:34 3
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Следственный комитет России сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников украинской Нацполиции и прокуратуры за открытие уголовного производства в отношении российских следователей, которые преследовали заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза за события 26 февраля 2014 года в аннексированном Крыму
Следственный комитет России сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников украинской Нацполиции и прокуратуры за открытие уголовного производства в отношении российских следователей, которые преследовали заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза за события 26 февраля 2014 года в аннексированном Крыму

Об этом сообщили в пресс-службе российского Следокома, передает RegioNews.

"Невзирая на установленные факты преступлений Чийгоза, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан, осуществлявших предварительное следствие в отношении указанного лица", – говорится в сообщении.

Российский Следком возбудил дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК России (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).

"В настоящее время следствием проводится работа по сбору и закреплению доказательств причастности к совершению преступления других лиц из числа сотрудников указанных украинских правоохранительных органов", – добавили в российском ведомстве.


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