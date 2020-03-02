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02 марта 2020, 10:31 7

В Черниговской области не нашли места для эвакуированных из Китая украинцев

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02 марта 2020, 10:31 7
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Вопрос о размещении эвакуированных из Китая решен без привлечения учреждений здравоохранения Черниговской области
Вопрос о размещении эвакуированных из Китая решен без привлечения учреждений здравоохранения Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу организации "Черниговский правозащитный союз" в facebook.

Управление охраны здоровья Черниговской облгосадминистрации на запрос общественной организации "Черниговский правозащитный союз" предоставил информацию о невозможности размещения эвакуированных граждан в подчиненных учреждениях здравоохранения области

Запрос касался выбора места размещения на территории Черниговской области эвакуированных из Китая вследствие распространения коронавирусной инфекции COVID-19 пассажиров, членов экипажа и сопровождающих лиц для медико-санитарного наблюдения, предоставление согласия и/или отказе размещения эвакуированных укранских граждан из Китая.

"На выполнение поручения Кабинета Министров Украины относительно проведения эвакуации граждан Украины с территории КНР и определение мест возможного размещения эвакуированных граждан с целью их изоляции письмом Управления сообщено о невозможности размещения эвакуированных граждан в подчиненных учреждениях здравоохранения области", - говорится в ответе.

Напомним, Украина снова сможет эвакуировать граждан из Китая при условии, что будет получено достаточное количество заявок от граждан Украины из города Ухань и провинции Хубэй в Китае.

Украинцев, находящихся на карантине в Новых Санжарах могут отпустить домой в следующий четверг.


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