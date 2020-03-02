11:12  02 марта
КСУ накануне срочного заседания Рада рассмотрит конституционность закона о люстрации
12:06  02 марта
Гончарук рассказал, о чем говорил с Ермаком за ужином
12:59  02 марта
Боевики обстреляли город в Донецкой области. Ранен местный житель
UA | RU
UA | RU
02 марта 2020, 09:58 5

С Волыни в Польшу пытались вывезти 30 килограммов янтаря

Читайте також
українською мовою
02 марта 2020, 09:58 5
Читайте також українською мовою
Луцкие пограничники задержали автомобиль с янтарем, который направлялся в Польшу
Луцкие пограничники задержали автомобиль с янтарем, который направлялся в Польшу

Об этом сообщает пресс служба Луцкого пограничного отряда, пишет RegioNews.

Автомобиль марки "Форд" польской регистрации под управлением гражданина Украины следовал на выезд из Украины через пункт пропуска "Ягодин". Водитель заранее выбрал полосу движения "зеленый коридор", очевидно надеясь, что его не будут тщательно проверять.

Но пограничники учли имеющиеся риски и направили транспортное средство на углубленный осмотр. В результате проверки под водительским и пассажирскими сиденьями обнаружили более 30 килограммов камней желтого цвета, вероятно янтаря.

По данному факту вызвали представителей Национальной полиции. Проводится проверка.


#бурштин кримінал
Житомирский бронетанковый завод "наварил" 750 тысяч гривен на сомнительных запчастях
02 марта 2020, 09:52
В Ровенской области задержали банду, которая вымогала деньги у заключенных
29 февраля 2020, 17:34
Киевский суд отпустил под домашний арест организатора ОПГ
27 февраля 2020, 14:53
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)
25 февраля 2020, 19:57
Последние Популярные
Алексей Якубин
Виктор Таран
Мустафа Найем
Все блоги »
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »