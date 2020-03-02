Житомирский бронетанковый завод "наварил" 750 тысяч гривен на сомнительных запчастях

Контрразведка СБУ разоблачила сделку с госсредствами на Житомирском бронетанковом заводе

Контрразведка СБУ разоблачила сделку с госсредствами на Житомирском бронетанковом заводе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Весной прошлого года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру "Укроборонпрома", объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более полутора миллиона гривен. Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура из Киевского региона.

Во время проверки документации установили, что условия конкурсных торгов были искусственно сформированы для победы заранее определенной бизнес-структуры. В частности, к тендеру были допущены только два участника, оба с признаками фиктивности. Единственный конкурент фирмы-победителя связанный с ним через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал.

Контрразведчики спецслужбы задокументировали, что цены на запчасти были завышенными в 2,7-5 раз от закупочной стоимости.

Сертификаты на продукцию, по условиям тендера, также должны были соответствовать критерию производства в США. Зато, документы имеют признаки фальсификации - в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии. По заключению профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники, переданной Вооруженным Силам Украины.

По предварительным данным расследования, за злоупотребления чиновников госпредприятия, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 тысяч грн государственных средств.

Правоохранители провели обыски на госпредприятии и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц тендерной сделки в Киевской области.

Изъято оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати всех субъектов хозяйственной деятельности участников сделки, спецификации, касающиеся закупки и порядке использования деталей, компьютерную технику, а также почти 400 тысяч грн в национальной и иностранной валюте.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом за злоупотребление властью или служебным положением.