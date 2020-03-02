МИД подтвердил задержание Мельничука в Греции
Как передает RegioNews, об этом "Укринформ" сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
"Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках. С полицией Греции консул договорился о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и пища)", - сказал Погорельцев.
По его словам, жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания. Мельничук может пользоваться телефоном и ему предоставлен русскоязычный адвокат.
Также утром 2 марта в полицейский участок должен прибыть прокурор из города Салоники.
Напомним, вечером 1 марта Сергей Мельничук сообщил о своем задержании на границе с Грецией по карте Интерпола, которую подала Россия. Он находился в отделении с женой, которая на 7 месяце беременности и с 9-месячным сыном.
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