Стало известно имя погибшего на Донбассе военного ВСУ
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады на своей странице в Facebook.
"Военнослужащие 46 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают искренние соболезнования семье и близким Героя. Вечная слава павшему бойцу!" - говорится в сообщении.
Как отмечается, Русских родился 31 января 1979 года в Мариуполе и защищал Донбасс с 2018 года. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.
Напомним, 1 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражения. Это произошло во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи н.п. Нижнетеплое. Российские оккупанты заметили автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс.
Позже председатель Львовской ОГА сообщил, что 1 марта на Донбассе погиб военнослужащий из Львовской области - контрактник из 72-й бригады "Черных запорожцев" Игорь Васильевич Гавриляк, 1986 года рождения.
- 09:47 02 марта Задержание Мельничука в Греции: к экс-комбату "Айдара" прибыл украинский консул
- 09:39 02 марта Коронавирус в мире: растет число больных и выздоровевших
- 09:30 02 марта Стало известно имя погибшего на Донбассе военного ВСУ
- 09:19 02 марта На заседании в среду Рада может сменить 4 министра - источник
- 08:56 02 марта Гончарук и Ермак тайно встретились в киевском ресторане
- 08:47 02 марта Боевики вчера били на всех направлениях из запрещенного оружия - штаб
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:57 25 февраля Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)