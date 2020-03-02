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Стало известно имя погибшего на Донбассе военного ВСУ
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02 марта 2020, 09:30 4

Стало известно имя погибшего на Донбассе военного ВСУ

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02 марта 2020, 09:30 4
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В результате обстрелов боевиков на Донбассе 1 марта погиб сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Русских
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
В результате обстрелов боевиков на Донбассе 1 марта погиб сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Русских

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады на своей странице в Facebook.

"Военнослужащие 46 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают искренние соболезнования семье и близким Героя. Вечная слава павшему бойцу!" - говорится в сообщении.

Как отмечается, Русских родился 31 января 1979 года в Мариуполе и защищал Донбасс с 2018 года. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.

Напомним, 1 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражения. Это произошло во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи н.п. Нижнетеплое. Российские оккупанты заметили автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс.

Позже председатель Львовской ОГА сообщил, что 1 марта на Донбассе погиб военнослужащий из Львовской области - контрактник из 72-й бригады "Черных запорожцев" Игорь Васильевич Гавриляк, 1986 года рождения.


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