Асеев: во время обменов Украина забирает тех, кто пытал людей в тюрьмах "ДНР"

Во время обменов пленными боевики отдают Украине своих же соратников, которые издевались над украинцами, а именно: в донецкой спецтюрьме "Изоляция"

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Во время обменов пленными боевики отдают Украине своих же соратников, которые издевались над украинцами, а именно: в донецкой спецтюрьме "Изоляция"

Как передает RegioNews, об этом сообщил освобожденный из плена боевиков журналист Станислав Асеев на своей странице в Facebook.

"О Евгение Бражникове и Алексее Кускове (оба били меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он все еще в плену - фактически вымыли пол, протянув по всему коридору) я также говорил президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом все. Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос относительно заявления на этих двух персонажей, который я зарегистрировал в СБУ еще 20 января", - написал он.

По словам Асеева, Бражникова начали бить еще во времена палаток, как только освобожденных привезли с блокпоста, тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков - уже более двух лет на свободе (его поменяли еще в декабре 2017 года).

"В Феофании (видимо, пришел проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, похлопал по плечу и мило с улыбкой спросил:"Ну, как ты? Помнишь меня?". - Помню, Леша, я ничего не забуду..." - добавил Асеев.

Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козакоми и обсудили взаимное освобождение удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о чем лидеры "Нормандской четверки" договорились во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

Блогер и журналист Станислав Асеев был освобожден из плена боевиков на Донбассе 29 декабря 2019 года. Впоследствии он написал в соцсети свой первый пост, в котором поблагодарил и рассказал, чем будет заниматься.

В января 2020 года Асеев рассказал Зеленскому, что переданные при обмене люди в "Л-ДНР" помогали пытать пленных.