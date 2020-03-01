В жителей Житомирской области, которые приехали зафиксировать выбросы в реку, стреляли

В ночь на 1 марта неизвестные лица стреляли в жителей села Першотравенск Житомирской области, которые приехали в Понинковский фабрики зафиксировать выбросы в реку

Фото: zhitomir.info

В ночь на 1 марта неизвестные лица стреляли в жителей села Першотравенск Житомирской области, которые приехали в Понинковский фабрики зафиксировать выбросы в реку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу в Facebook нардепа из Житомирской области Дмитрия Костюка.

"В жителей Первомайска, которые ночью приехали фиксировать очередной сброс Понинковский фабрики, СТРЕЛЯЛИ!", - написал нардеп.

В комментарии Житомир.info свидетель происшествия Анна Собецкая рассказала, что во время стрельбы никто не пострадал.

"Понинка от нас находится в 4 километрах. Мы поехали туда, к месту сброса. Это было на берегу реки, на нейтральной территории, то ничья земля, просто берег реки. Мы приехали и увидели, что идет сброс, начали спускаться вниз к воде, чтобы заснять и без предупреждения по нам открыли огонь. Слава Богу никто не пострадал. Полицию мы не вызывали, мы только сегодня пишем в полицию заявление по составу преступления, потому что мы имеем опыт общения с их полицией. В прошлый раз была похожая ситуация, мы полицию вызвали и сначала приехали с фабрики охранники и через 48 минут после того приехала полиция. Чтобы нам не приехали и не добили мы полицию не стали вызывать. Они бежали и мы не знали, они поехали за подмогой, или какая ситуация. Ночь, темно. Сейчас пишем заявление ", - рассказала Анна.

Напомним, дело о загрязнении рек Хомора и Случь Понинковский фабрикой сейчас находится в суде. 24 июля 2019 Волынский суд принял решение об остановке производства фабрики, но на это решение суда была подана апелляция.

Вечером 14 февраля полиция и экологи зафиксировали очередной сброс неочищенных вод Понинковский фабрики, в Житомирской ОГА обещали судиться.