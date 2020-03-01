ОБСЕ заметила гаубицы, пушки и танки вблизи линии разграничения
Об этом, как сообщает RegioNews, пишет пресс-центр штаба ООС, ссылаясь на ежедневный отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 29 февраля 2020 года.
На учебном полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка зафиксировано 5 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 1 противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира", 100 мм), а на учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка 6 буксируемых гаубиц (Д 30 "Лягушка", 122 мм) и 4 противотанковых орудия (МТ-12 "Рапира", 100 мм). Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.
Кроме того, на указанных выше полигонах было зафиксировано 30 танков (Т-64 - 18 ед., Т-72 - 3 ед., Т-72Б - 9 ед.) И 2 буксируемых миномета (ПМ-38, 120 мм), которые были размещены по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз создают опасность для гражданского населения и демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей.
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