В Беларуси зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
"В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены белоруске, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV”, - говорится в сообщении.
Гражданка Беларуси и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, их вызвали в учреждение здравоохранения. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы. Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.
Всего, на 1 марта, в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.
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