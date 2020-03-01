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01 марта 2020, 17:25 20

Нацгвардейцы будут выставлять почетный караул под Радой в праздники и выходные

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01 марта 2020, 17:25 20
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Нацгвардейцы ввели новую традицию: сегодня в 12:00 возле Верховной Рады прошли церемонии поднятия государственного флага и смены почетного караула Национальной гвардии Украины
Фото: НГУ
Нацгвардейцы ввели новую традицию: сегодня в 12:00 возле Верховной Рады прошли церемонии поднятия государственного флага и смены почетного караула Национальной гвардии Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-служба НГУ.

Отныне такие мероприятия будут проходить регулярно в выходные и праздничные дни. Военные почетного караула НГУ будут нести службу с 10 до 18 часов.

"Традиция, которую мы сегодня начинаем вместе с Национальной гвардией - это хорошая традиция, которая будет существовать много-много лет - поднятие флага и Почетный караул в выходные и праздничные дни. Такое много где, в разных странах мира. И я думаю, что Украина не должна отставать от этого позитивного, хорошего и почетного тренда", - рассказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Командующий Национальной гвардии генерал-лейтенант Николай Балан объяснил, что такая церемония нова для Украины, но существует во многих странах мира.

"Во многих странах мира существуют такие традиции, когда представители подобных Нацгвардии Украины структур (Жандармерии, войск Карабинеров, гвардии) несут службу у выдающихся государственных органов... Теперь по выходным и праздникам, ежечасно в зимнее время и каждые два часа в летнее время будет проходить смена караула", - говорит Балан.

По его словам, новая традиция - это не просто церемониал, но и способ почтить память гвардейцев, погибших под стенами ВР в 2015 году от взрыва боевой гранаты.


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