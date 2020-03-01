Разумков хочет заслушать правительство Гончарука на заседании Верховной Рады
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.ua.
"Я общался с президентом. Я думаю, что те вопросы, которые были предложены к рассмотрению Верховной Раде Украины, они действительно важны, они актуальны. Вы знаете, что сейчас мы находимся в режиме рассмотрения вопросов земельной реформы. При рассмотрении этих вопросов невозможно рассматривать другие вопросы, не проголосовав за это. И именно поэтому есть некоторые важные и законопроекты, и темы, которые сегодня находятся на повестке дня общества, поэтому президент и предложил их рассмотреть в среду", - цитирует Разумкова издание.
По его словам, Кабинет министров будет приглашен и будет присутствовать на заседании Верховной Рады.
"Я в этом уверен на 99%", - считает Разумков.
Он напомнил, что депутаты заслушают отчеты МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генерального прокурора. Другие члены правительства так же смогут дать ответы на вопросы общества и народных депутатов.
Напомним, Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
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