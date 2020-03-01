Украинцев предупреждают о сильном ветре

1-2 марта в Украине, кроме восточных областей, ожидаются порывы ветра

Фото: Украинский гидрометцентр

1-2 марта в Украине, кроме восточных областей, ожидаются порывы ветра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, в Карпатах 25-30.

По информации синоптиков, это явление относят к 1 степени опасности (погодные условия потенциально опасные). Населению рекомендовано сохранять повышенную внимательность и осторожность.