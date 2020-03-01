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01 марта 2020, 15:22 4

Турция ведет операцию "Весенний щит" в Сирии, но не ждет конфронтации с Россией

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01 марта 2020, 15:22 4
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Турция развернула военную операцию в Сирии против войск режима Башара Асада после авианалетов, в результате которых погибли турецкие военные
Фото: pixabay.com
Турция развернула военную операцию в Сирии против войск режима Башара Асада после авианалетов, в результате которых погибли турецкие военные

Об этом, как сообщает RegioNews, со ссылкой на комментарий министра обороны Турции Хулуси Акара турецкому агентству "Анадолу" пишет Цензор.НЕТ.

По словам Акара операция "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб проходит успешно. Он также подчеркнул, что Турция не стремится к конфронтации с Россией, поддерживающей режим Асада в Дамаске.

"Наша единственная цель - остановить массовые убийства, радикализацию, миграцию", - говорит Акар.

"Турция ожидает, что Россия использует свое влияние на режим в Дамаске для прекращения атак сирийских правительственных войск, указал Акар. Он также отметил, что в соответствии с правом на самооборону турецкие вооруженные силы будут преследовать только те подразделения сирийской армии в Идлибе, которые нанесли удар по турецким военным", - говорится в сообщении.

По словам Акара, на данный момент уничтожены около 2 тысяч 200 военнослужащих сирийского режима, беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, десятки гаубиц, 3 системы противовоздушной обороны. Также, по информации "Анадолу", уничтожен сирийский истребитель.

Напомним, 28 февраля сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.


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