В Украину не въехал ни один человек с признаками коронавируса - глава Госпогранслужбы

Пограничники совместно с представителями министерства здравоохранения Украины проводят необходимые меры для недопущения распространения коронавируса территории Украины

Фото: Госпогранслужба Украины

Пограничники совместно с представителями министерства здравоохранения Украины проводят необходимые меры для недопущения распространения коронавируса территории Украины

Об этом, как сообщает RegioNews, заявил председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко в прямом эфире на канале Украина 24.

Он сообщил, что с 27 февраля пограничники абсолютно во всех пунктах пропуска и КПВВ проводят температурный скрининг граждан, въезжающих на территорию Украины. Сейчас Служба имеет 406 термометров.

"Сейчас ни одного случая обнаружения лица на въезд с признаками коронавируса не зафиксировано", - сказал Дейнеко.

В случае выявления во время скрининга лица с повышенной температурой - пограничник изолирует этого человека и сообщит представителя МОЗ.