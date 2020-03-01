Депутат парламента Франции шокирована ложью нардепа от "Оппозиционной платформы"

Депутат французского парламента от правящей партии "Вперед, Республика!" Валерия Фор-Мунтян опровергла заявление депутата Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы — За Жизнь" Олега Волошина о том, что Фор-Мунтян, якобы, поддерживает идею привлечения сепаратистов к переговорам о мире на Донбассе

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Депутат французского парламента от правящей партии "Вперед, Республика!" Валерия Фор-Мунтян опровергла заявление депутата Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы — За Жизнь" Олега Волошина о том, что Фор-Мунтян, якобы, поддерживает идею привлечения сепаратистов к переговорам о мире на Донбассе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Новая газета".

В интервью источнику Фор-Мунтян заявила, что ей приписали слова, которых она никогда не произносила.

"Я абсолютно в шоке, не знаю, как можно было такое выдумать", — заявила депутат Фор-Мунтян.

Фор-Мунтян "возмутило заявление" депутата Волошина, опубликованное им в фейсбуке: "...Депутат от партии Макрона Валери Фор-Мунтян неожиданно говорит, что для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров "не хватает сепаратистов".

Эту "новость" от заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС, члена партии ОПЗЖ Олега Волошина затем перепечатали СМИ.

Депутат Фор-Мунтян подтвердила, что 27 февраля действительно встретилась в Париже с Волошиным, о котором "прежде ничего не знала". Волошин предложил рассказать об инициативе создания "парламентского измерения нормандского формата".

"На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, так как это может только навредить переговорному процессу. Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила. Я говорила лишь о том, что депутаты и сенаторы Франции не должны вмешиваться в нормандский формат", - подчеркнула Фор-Мунтян.