Еврокомиссия обещает Греции и Болгарии помощь в защите границ от беженцев
Министр обороны Греции Алкивиадис Стефанис заявил о 9 тысячах 600 попытках беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана попасть в страну 29 февраля. По его словам, этим попыткам помешали
Министр обороны Греции Алкивиадис Стефанис заявил о 9 тысячах 600 попытках беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана попасть в страну 29 февраля. По его словам, этим попыткам помешали
Об этом сообщает RegioNewsсо ссылкой на Reuters.
Греция пытается помешать беженцам попасть в страну после того, как Турция открыла для беженцев границу с Европейским Союзом. По информации Международной организации по миграции, вдоль греческо-турецкой границы находятся по меньшей мере 13 тысяч беженцев.
Министр миграции Греции Нотис Миттарачи также отметил, что власть будет пытаться препятствовать массовому потоку беженцев.
"Эта страна не является бесплатной для всех", - заявил Миттарачи.
В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщала в своем twitter, что Еврокомиссия готова предоставить дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране их границ.
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