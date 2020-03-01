13:42  01 марта
Гончарук не подавал заявление об отставке – Разумков
13:28  01 марта
Глава Офиса Зеленского обговорил в Минске обмен пленными з российским "куратором" Козаком
13:16  01 марта
Депутат парламента Франции шокирована ложью нардепа от "Оппозиционной платформы"
UA | RU
UA | RU
01 марта 2020, 12:27 3

Еврокомиссия обещает Греции и Болгарии помощь в защите границ от беженцев

Читайте також
українською мовою
01 марта 2020, 12:27 3
Читайте також українською мовою
Министр обороны Греции Алкивиадис Стефанис заявил о 9 тысячах 600 попытках беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана попасть в страну 29 февраля. По его словам, этим попыткам помешали
Фото: pixabay.com
Министр обороны Греции Алкивиадис Стефанис заявил о 9 тысячах 600 попытках беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана попасть в страну 29 февраля. По его словам, этим попыткам помешали

Об этом сообщает RegioNewsсо ссылкой на Reuters.

Греция пытается помешать беженцам попасть в страну после того, как Турция открыла для беженцев границу с Европейским Союзом. По информации Международной организации по миграции, вдоль греческо-турецкой границы находятся по меньшей мере 13 тысяч беженцев.

Министр миграции Греции Нотис Миттарачи также отметил, что власть будет пытаться препятствовать массовому потоку беженцев.

"Эта страна не является бесплатной для всех", - заявил Миттарачи.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщала в своем twitter, что Еврокомиссия готова предоставить дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране их границ.


греція Турция
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду
23 февраля 2020, 17:38
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Трое жителей Новых Санжар, которых обвиняли в провокациях, записали видеообращение
23 февраля 2020, 13:11
В Киеве протестующие возле Офиса президента требуют увольнения Авакова
23 февраля 2020, 13:39
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »