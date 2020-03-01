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01 марта 2020, 12:09 10

В мире зарегистрировано уже почти 90 тысяч случаев заболевания "китайским" коронавирусом

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01 марта 2020, 12:09 10
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По состоянию на 1 марта 2020 в мире зарегистрировано 86 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2979 - летальные. Выздоровели уже 42294 человек
Фото: Министерство здравоохранения Украины
По состоянию на 1 марта 2020 в мире зарегистрировано 86 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2979 - летальные. Выздоровели уже 42294 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На территории Европы зарегистрировано 1449 случаев заболевания COVID-19 в 27 странах (Италия - 1128, Германия - 57, Франция - 100, Испания - 43, Великобритания - 25, Хорватия - 6, Австрия - 10, Россия - 2, Финляндия - 3, Швеция - 13, Израиль - 7, Швейцария-18, Греция-4, Грузия - 3, Норвегия- 7 Румыния- 3, Азербайджан - 3, Нидерланды - 6, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Исландия, Литва, Сан Марино, Туркменистан, Беларусь - по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

28 февраля по всей Украине в определенных медицинских учреждениях начались учения на случай фиксации COVID-19. Уже состоялись учения в Киеве Александровской больницы и в Луцке. В них приняли участие медики, спасатели, представители полиции и органов местной власти.

В Министерстве уверяют, что медицинская система полностью готова в случае фиксации COVID-19.

"В Украине есть около 12 000 коек в инфекционных стационарах, 2 тысяч врачей-инфекционистов и 5000 других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах", - говорится в сообщении.

Напомним, на 29 февраля 2020 в мире зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.


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