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01 марта 2020, 11:51 8

Столкновения на "Барабашово": часть подозреваемых отправили под домашний арест

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01 марта 2020, 11:51 8
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Киевский райсуд Харькова избрал домашний арест для части подозреваемых в массовых беспорядках на рынке "Барабашово"
Фото: Национальная полиция
Киевский райсуд Харькова избрал домашний арест для части подозреваемых в массовых беспорядках на рынке "Барабашово"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Заседание состоялось 29 февраля. Прокуратура подала ходатайство о заключении под стражу всех подозреваемых в массовых беспорядках на рынке "Барабашово" 27 февраля, но суд успел рассмотреть ходатайство о части подозреваемых и не удовлетворил его", - отметили в суде.

Судья избрал для подозреваемых домашний арест с 22:00 до 06:00.

Дата избрания меры пресечения для других участников происшествия, объяснили в суде, будет назначен дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что харьковские правоохранители объявили о подозрении 56-м участникам массовых столкновений на рынке "Барабашово".


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