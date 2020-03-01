Нардеп назвал запуск химгиганта "Азот" в Луганской области "техногенной катастрофой"

Народный депутат Сергей Шахов опубликовал видео работающего химгиганта "Азот" в Северодонецке и назвал этот процесс техногенной катастрофой

Фото: Северодонецкий "Азот"

Народный депутат Сергей Шахов опубликовал видео работающего химгиганта "Азот" в Северодонецке и назвал этот процесс техногенной катастрофой

Как сообщает RegioNews, соответствующее видео нардеп разместил на своей странице в Facebook.

"О каких болезнях, каких коронавирусах можно говорить, если прямо сейчас нас травят. Травят Попасную, город Рубежное, город Лисичанск, город Северодонецк. Преступление прямо сейчас совершается, нет ни полиции, ни прокуратуры, которая постоянно бегает, ищет какие-то детские площадки, которые установила команда Шахова. А вот здесь сейчас творится практически техногенная катастрофа, из-за которой онкологией болеют люди. Умирают каждый день в нашей стране… Это практически сегодня уничтожение украинского народа… Я призываю полицию, все силовые структуры немедленно выехать сюда и разобраться, что сегодня выбрасывает в атмосферу этот завод", - заявил нардеп.

Позже данное видео прокомментировал заместитель и.о. мэра Северодонецка Алексей Светиков на собственном онлайн-ресурсе "Сегодня в Северодонецке". По его данным, на "Азоте" начался запуск производства аммиака 1-А, свидетельством чего является горящий факел над цехом.

"После выхода производства на режим газ на факеле сжигаться не будет, он весь будет перерабатываться в аммиак. Заметим, что на факеле сжигается природный газ и продукты его конверсии, продукты сгорания СО2 и некоторое количество СО. То есть те же вещества, которые выделяются в воздух наших квартир при сжигании природного газа в кухонных газовых плитах", - сообщил Светиков.

Запуск производства 1-А позволит запустить производства азотных удобрений - карбамида и аммиачной селитры. При полной загрузке этих двух цехов предприятие сможет производить товар (по внутренним ценам) примерно на 5 миллиардов гривен.

"Увы, существует большая угроза, что работа "Азота" в очередной раз будет остановлена действиями государственных предприятий или структур. Как это уже неоднократно случалось раньше – неожиданным прекращением подачи газа или электроэнергии, запретами со стороны экоинспекции или других контролирующих органов. Например, вечером 29 февраля прекратить запуск производства 1-А потребовал от правоохранительных органов народный депутат Сергей Шахов. Мол, наносит ущерб окружающей среде", - считает Светиков.

Напомним, с 2014 года крупнейший промышленный гигант Луганской области – Северодонецкий "Азот" по большей части находится в режиме простоя.