В Армении произошел первый случай заболевания коронавирусом
Об этом, как сообщает RegioNews, в своем Facebook написал премьер-министр страны Никол Пашинян.
По информации Пашиняна, инфицирован 29-летний армянин, который вместе с женой несколько дней назад вернулся из Тегерана (Иран). Мужчина обратился к медикам из-за повышенной температуры. Сейчас состояние пациента стабильное.
У супруги заболевшего после теста коронавирус не обнаружен. Устанавливаются люди, с которыми контактировал больной.
"Уважаемые соотечественники! Сегодняшний марш, посвященный жертвам 1 марта, отменяется. У нашего соотечественника, зараженного коронавирусом, все в порядке, даже без температуры. Процесс изоляции контакта с пациентом подходит к концу. Все они настроены на сотрудничество… Оказалось, что пациент не садился в такси после прибытия в Тегеран. Он вернулся домой из аэропорта машиной знакомого, прибывшего в том же самолете, и из дома попал в машину скорой помощи, что хорошо, потому что потенциальный диапазон контактов был значительно сужен", - написал Пашинян.
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