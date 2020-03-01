В США зафиксирована первая смерть от коронавируса
Пациент с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-2019 скончался в США в округе Кинг, штат Вашингтон вчера, 29 февраля
Пациент с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-2019 скончался в США в округе Кинг, штат Вашингтон вчера, 29 февраля
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Washington Post.
Источник ссылается на совместное заявление министерства здравоохранения штата Вашингтон и министерства здравоохранения Сиэтла и округа Кинг.
В результате происшествия на территории штата введено чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение дал губернатор Джей Инсли 29 февраля.
Госучреждениям и департаментам дан приказ использовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы для борьбы с распространением инфекции. Чрезвычайное положение делает возможным использование Национальной гвардии.
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