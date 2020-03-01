Возобновлена работа КПВВ "Марьинка"

1 марта утром учитывая стабилизацию ситуации безопасности в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово" Командующий объединенных сил принял решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка"

Фото: Госпогранслужба Украины

1 марта утром учитывая стабилизацию ситуации безопасности в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово" Командующий объединенных сил принял решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Сейчас КПВВ функционирует в штатном режиме по графику весеннего периода, пропускные операции будут осуществляться до 18.30.

Напомним, 29 февраля из-за обстрела дорожного коридора "Донецк-Курахово" КПВВ "Марьинка" прекращал работу. Российско-оккупационные войска совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций подразделений Объединенных сил, которые находятся неподалеку КПВВ "Марьинка". На тот момент в зоне поражения находились гражданские лица, которые перемещались по гуманитарному дорожному коридору. В результате обстрела никто не пострадал.