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01 марта 2020, 10:28

Возобновлена работа КПВВ "Марьинка"

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01 марта 2020, 10:28
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1 марта утром учитывая стабилизацию ситуации безопасности в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово" Командующий объединенных сил принял решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка"
Фото: Госпогранслужба Украины
1 марта утром учитывая стабилизацию ситуации безопасности в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово" Командующий объединенных сил принял решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Сейчас КПВВ функционирует в штатном режиме по графику весеннего периода, пропускные операции будут осуществляться до 18.30.

Напомним, 29 февраля из-за обстрела дорожного коридора "Донецк-Курахово" КПВВ "Марьинка" прекращал работу. Российско-оккупационные войска совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций подразделений Объединенных сил, которые находятся неподалеку КПВВ "Марьинка". На тот момент в зоне поражения находились гражданские лица, которые перемещались по гуманитарному дорожному коридору. В результате обстрела никто не пострадал.


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