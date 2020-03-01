Очередное обострение на Донбассе: ранены двое украинских военнослужащих
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары.
Тринадцать обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". два раза боевики вели огонь рядом с Невельским - из миномета калибра 120 мм 6 мин, а также велся огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Дважды зафиксированы обстрелы неподалеку Красногоровки из станковых противотанковых гранатометов - 12 выстрелов, а также огонь из крупнокалиберных пулеметов, два раза в районе населенного пункта Лебединский - из 82-мм минометов - 10 мин, со станковых противотанковых гранатометов - 16 выстрелов, а также зафиксирован огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Марьинкой - из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Два раза в районе населенного пункта Пески боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм - 8 мин, с 82-мм миномета - 6 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по украинским позициям велся снайперский огонь.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов наших позиций, огонь зафиксирован вблизи Майского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Четыре раза недалеко от населенного пункта Орехово боевики стреляли из минометов калибра 120 мм - 7 мин и 5 мин - из 82-мм миномета, рядом с Крымским - из 120-мм минометов - 12 мин.
Вчера, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один – боевую травму.
Кроме того, как отмечается в сообщении источника, вчера боевики из ПТРК обстреляли позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка".
С начала текущих суток российские оккупационные войска выпустили 2 мины из 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. За текущие сутки потерь нет.
- 10:58 01 марта В Армении произошел первый случай заболевания коронавирусом
- 10:34 01 марта В США зафиксирована первая смерть от коронавируса
- 10:28 01 марта Возобновлена работа КПВВ "Марьинка"
- 10:23 01 марта На грецко-турецкой границе собрались более 13 тысяч беженцев из Сирии - МОМ
- 09:57 01 марта Очередное обострение на Донбассе: ранены двое украинских военнослужащих
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 14:19 23 февраля Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
- 17:38 23 февраля Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 13:11 23 февраля Трое жителей Новых Санжар, которых обвиняли в провокациях, записали видеообращение
- 13:39 23 февраля В Киеве протестующие возле Офиса президента требуют увольнения Авакова