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01 марта 2020, 09:57 8

Очередное обострение на Донбассе: ранены двое украинских военнослужащих

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01 марта 2020, 09:57 8
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Вооруженные формирования Российской Федерации 29 февраля 19 раз нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе
Фото: Штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации 29 февраля 19 раз нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары.

Тринадцать обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". два раза боевики вели огонь рядом с Невельским - из миномета калибра 120 мм 6 мин, а также велся огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Дважды зафиксированы обстрелы неподалеку Красногоровки из станковых противотанковых гранатометов - 12 выстрелов, а также огонь из крупнокалиберных пулеметов, два раза в районе населенного пункта Лебединский - из 82-мм минометов - 10 мин, со станковых противотанковых гранатометов - 16 выстрелов, а также зафиксирован огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Марьинкой - из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два раза в районе населенного пункта Пески боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм - 8 мин, с 82-мм миномета - 6 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по украинским позициям велся снайперский огонь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов наших позиций, огонь зафиксирован вблизи Майского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре раза недалеко от населенного пункта Орехово боевики стреляли из минометов калибра 120 мм - 7 мин и 5 мин - из 82-мм миномета, рядом с Крымским - из 120-мм минометов - 12 мин.

Вчера, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один – боевую травму.

Кроме того, как отмечается в сообщении источника, вчера боевики из ПТРК обстреляли позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка".

С начала текущих суток российские оккупационные войска выпустили 2 мины из 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. За текущие сутки потерь нет.


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