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29 февраля 2020, 19:44 9

Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль

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29 февраля 2020, 19:44 9
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Местная власть должна заниматься благосостоянием общины, а не политикой
Местная власть должна заниматься благосостоянием общины, а не политикой

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина"

"В местном самоуправлении вообще не должно быть политики. Это должны быть старейшины, уважаемые люди, которых выбирают и доверяют им управлять бюджетом и благосостоянием общины. Политика должна быть от областного уровня до государственного уровня. Здесь уже должны начинаться политические партии, идеологии. На местном уровне должно быть местное самоуправление, которое заботится о хозяйстве", - сказал Шмыгаль.

Денис Шмыгаль также заявил, что реформа децентрализации является наиболее успешной в стране и ее поддерживают почти 70% граждан Украины.
"Сегодня реформа децентрализации является одной из самых успешных и одной из самых понятных для людей. По последним исследованиям около 70% людей одобряют эту реформу. И студия сегодня продемонстрировала, что минимум 84% знают, что это за реформа", - сказал вице-премьер, комментируя результаты опроса в студии, где 84% зрителей ответили "да" на вопрос "Вы понимаете, что такое децентрализация?".

Напомним, что 16 января Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти) с аргументацией, что внесение таких изменений требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

4 февраля был назначен новый вице-премьер по региональной политике Денис Шмыгаль. А уже 25 февраля Министерство развития общин и территорий и Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления ВРУ начали широкие общественные обсуждения в Киеве и регионах о продолжении реформы децентрализации.

Как ранее заявлял Денис Шмыгаль, результаты этого обсуждения должны лечь в основу изменений в Конституцию Украины.


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