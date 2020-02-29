19:44  29 февраля
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
18:12  29 февраля
Взлом табло Одесского аэропорта: прокуратура хочет арестовать имущество членов "Кибер Альянса" 
17:48  29 февраля
В Харькове разбили палатку "Партии Шария": пострадали два человека
UA | RU
UA | RU
29 февраля 2020, 18:48 46

Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта

Читайте також
українською мовою
29 февраля 2020, 18:48 46
Читайте також українською мовою
Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду относительно включения дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания, запланированного на 4 марта
Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду относительно включения дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания, запланированного на 4 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Информационное управление Аппарата ВР.

"В субботу, 29 февраля, Президент Украины обратился в Верховную Раду Украины о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва, которое созывается в соответствии с распоряжением Председателя Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Так, на внеочередном заседании запланировано рассмотрение следующих вопросов:

1. проект закона об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (№ 3003П)

2. проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил), (№ 3015П)

3. проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержки усиление морской безопасности и охраны Украины (№ 0025)

4. проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона "О предупреждении коррупции" (второе чтение) (№ 2500Д)

5. о Кабинете министров Украины;

6. о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Как сообщалось, 28 февраля Зеленский направил Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

В Офисе Президента проинформировали, что глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету министров.

Кроме того, Президент попросил заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. Подробностей в ОП тогда не предоставили.

Разумков созвал внеочередное пленарное заседание Верховной Рады на 16 часов 4 марта 2020.


Верховная Рада Володимир Зеленський
На внеочередном заседании Верховной Рады будут голосовать за отставку Гончарука
29 февраля 2020, 12:51
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду
23 февраля 2020, 17:38
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »