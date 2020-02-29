Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Информационное управление Аппарата ВР.
"В субботу, 29 февраля, Президент Украины обратился в Верховную Раду Украины о включении дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва, которое созывается в соответствии с распоряжением Председателя Верховной Рады", - говорится в сообщении.
Так, на внеочередном заседании запланировано рассмотрение следующих вопросов:
1. проект закона об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (№ 3003П)
2. проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил), (№ 3015П)
3. проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержки усиление морской безопасности и охраны Украины (№ 0025)
4. проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона "О предупреждении коррупции" (второе чтение) (№ 2500Д)
5. о Кабинете министров Украины;
6. о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.
Как сообщалось, 28 февраля Зеленский направил Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.
В Офисе Президента проинформировали, что глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету министров.
Кроме того, Президент попросил заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. Подробностей в ОП тогда не предоставили.
Разумков созвал внеочередное пленарное заседание Верховной Рады на 16 часов 4 марта 2020.
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