19:44  29 февраля
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
18:12  29 февраля
Взлом табло Одесского аэропорта: прокуратура хочет арестовать имущество членов "Кибер Альянса" 
17:48  29 февраля
В Харькове разбили палатку "Партии Шария": пострадали два человека
UA | RU
UA | RU
29 февраля 2020, 18:26 10

16 участников столкновений в Жмеринском городском совете отправили под арест

Читайте також
українською мовою
29 февраля 2020, 18:26 10
Читайте також українською мовою
Винницкий городской суд в субботу избрал меры 22 участникам столкновений в Жмеринском горсовете, 16-х из них взяли под стражу
Винницкий городской суд в субботу избрал меры 22 участникам столкновений в Жмеринском горсовете, 16-х из них взяли под стражу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"29 февраля Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 лицам, задержанным полицией за совершение противоправных действий в Жмеринской городском совете. 60 суток содержания под стражей без права внесения залога на время досудебного расследования суд назначил 13 задержанным", - говорится в сообщении.

Еще трем участникам столкновений избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен, шести - круглосуточный домашний арест.

Напомним, в четверг, 27 февраля, в Жмеринке около 30 молодых людей в масках ворвались в админздание органа местного самоуправления, применили петарды, распылили газ, устроили драку с депутатами горсовета и напали на полицейских.

По состоянию на 28 февраля в больницу обратились 10 полицейских, 6 из них - госпитализированы. Кроме того, среди пострадавших и четверо участников штурма горсовета.

Полиция задержала правонарушителей, среди них - двух лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные жены".

27 февраля 19 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского горсовета, применили физическую силу к полицейским и к депутатам горсовета, объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).

Кроме того, 28 февраля были задержаны двое депутатов Жмеринского горсовета и работника горсовета за совершение противоправных действий на месте происшествия и нанесения телесных повреждений лицам, задерживала полиция.

Им также сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

В полиции и городском совете предполагают, что причиной инцидента стало рассмотрение горсоветом вопроса о недоверии и.о. городского головы и организовали эту акцию оппоненты нынешнего руководителя города.


Жмеринка
Штурм горсовета в Жмеринке: задержаны два депутата
29 февраля 2020, 15:31
Нападавшим, которые захватили Жмеринский горсовет, полиция объявила подозрение
28 февраля 2020, 11:04
"Нацдружины" озвучили свою версию причин столкновений в Жмеринском горсовете
27 февраля 2020, 20:15
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду
23 февраля 2020, 17:38
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »