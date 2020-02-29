16 участников столкновений в Жмеринском городском совете отправили под арест

Винницкий городской суд в субботу избрал меры 22 участникам столкновений в Жмеринском горсовете, 16-х из них взяли под стражу

Винницкий городской суд в субботу избрал меры 22 участникам столкновений в Жмеринском горсовете, 16-х из них взяли под стражу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"29 февраля Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 лицам, задержанным полицией за совершение противоправных действий в Жмеринской городском совете. 60 суток содержания под стражей без права внесения залога на время досудебного расследования суд назначил 13 задержанным", - говорится в сообщении.

Еще трем участникам столкновений избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен, шести - круглосуточный домашний арест.

Напомним, в четверг, 27 февраля, в Жмеринке около 30 молодых людей в масках ворвались в админздание органа местного самоуправления, применили петарды, распылили газ, устроили драку с депутатами горсовета и напали на полицейских.

По состоянию на 28 февраля в больницу обратились 10 полицейских, 6 из них - госпитализированы. Кроме того, среди пострадавших и четверо участников штурма горсовета.

Полиция задержала правонарушителей, среди них - двух лидеров общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные жены".

27 февраля 19 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского горсовета, применили физическую силу к полицейским и к депутатам горсовета, объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).

Кроме того, 28 февраля были задержаны двое депутатов Жмеринского горсовета и работника горсовета за совершение противоправных действий на месте происшествия и нанесения телесных повреждений лицам, задерживала полиция.

Им также сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

В полиции и городском совете предполагают, что причиной инцидента стало рассмотрение горсоветом вопроса о недоверии и.о. городского головы и организовали эту акцию оппоненты нынешнего руководителя города.