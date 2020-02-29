Взлом табло Одесского аэропорта: прокуратура хочет арестовать имущество членов "Кибер Альянса" 

Приморский суд Одессы рассмотрел ходатайство прокуратуры о наложении ареста на имущество трех членов общественной организации "Кибер Альянс Украины" . Адвокаты считают, что обыски у активистов были проведены незаконно

Фото: Odessa.onlinе

Приморский суд Одессы рассмотрел ходатайство прокуратуры о наложении ареста на имущество трех членов общественной организации "Кибер Альянс Украины" . Адвокаты считают, что обыски у активистов были проведены незаконно

Об этом сообщает Odessa.onlinе, пишет RegioNews.

25 февраля полицейские провели у киберактивистов обыски по делу о взломе табло Одесского аэропорта (ст. 361 ч 2. УК Украины) — 16 октября там вместо информации о полетах появилось фото экоактивистки Греты Тунберг. "Кибер Альянс Украины" заявил, что не имеет никакого отношения к инциденту с табло.

На суде адвокаты настаивали на незаконности как самих обысков, так и изъятии имущества. Кроме того, по их словам, подзащитные задолго до случившегося предупреждали киберполицию и собственников аэропорта о наличии уязвимостей в информационных системах.

Как подчеркнул прокурор, сейчас следствие проверяет версию о том, что табло аэропорта могли взломать с целью получения материальной выгоды. Поэтому изъятое у членов организации "Кибер Альянс" имущество необходимо отправить на экспертизу.

"Есть такая практика, когда сначала взламывают систему, показывают ее уязвимости, а потом за определенную плату предлагают устранить эти уязвимости, поэтому мы проверяем эту версию", — отметил прокурор.

Выслушав обе стороны, суд взял перерыв до понедельника для изучения доказательств.

Напомним, 25 февраля полиция провела обыски у основателей и активистов Общественной организации "Украинский киберальянс". Согласно постановлению Малиновского районного суда Одессы, обыски проводились в рамках дела о взломе табло Одесского аэропорта.

Волонтеры кибербезопасности отказались работать с госорганами после обысков.