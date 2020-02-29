19:44  29 февраля
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
18:12  29 февраля
Взлом табло Одесского аэропорта: прокуратура хочет арестовать имущество членов "Кибер Альянса" 
17:48  29 февраля
В Харькове разбили палатку "Партии Шария": пострадали два человека
UA | RU
UA | RU
29 февраля 2020, 17:59 6

Черниговская ОГА получила нового первого заместителя

Читайте також
українською мовою
29 февраля 2020, 17:59 6
Читайте також українською мовою
Первым заместителем председателя Черниговской облгосадминистрации назначен Виталий Загайного. Распоряжение о его назначении подписал председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко
Первым заместителем председателя Черниговской облгосадминистрации назначен Виталий Загайного. Распоряжение о его назначении подписал председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко

Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации, пишет RegioNews.

В сфере полномочий первого заместителя председателя - координация осуществления в области государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и топливно-энергетического комплекса, а также предотвращения коррупции.

Виталий Загайный в случае отсутствия председателя ОГА будет выполнять его обязанности. К этому времени работал советником председателя Черниговской облгосадминистрации.

Справка Виталий Анатольевич Загайный, 48 лет.

Родился в. Луцке. В 1995 году окончил Украинский государственный лесотехнический университет, имеет высшее образование инженера-технолога.

После окончания в 2004 году Львовского государственного университета физической культуры получил специальность тренера-преподавателя, в 2011 году в этом же вузе закончил аспирантуру.

Первое место работы - в 1990 году в Цуменском государственном лесном хозяйстве, где работал станочником цеха по переработке древесины. В 1996-1997 годах на этом же предприятии работал помощником лесничего, мастером лесопильного цеха.

В 1997-1998 - заместитель директора частного предприятия "Гребенка", г. Львов.

В 1998-1999 годах - председатель правления молодежной общественной организации "Ассоциация молодежных организаций Львовщины".

С 1999 по 2004 годы работал помощником-консультантом народного депутата Украины Тараса Стецькива, затем помощником-консультантом народного депутата Украины Михаила Косива.

В 2004-2005 годах - директор Львовского коммунального предприятия "Спортресурс", г. Львов.

В 2005-2006 - руководитель департамента регионов, и.о. председателя исполнительного комитета Гражданской партии "ПОРА", г. Киев.

С 2004 по 2010 работал заместителем председателя Псковского регионального отделения Ассоциации городов Украины, г.. Львов.

С 2006 года по настоящее время был физическим лицом - предпринимателем.


#Чернігівська ОДА
Против должностных лиц департамента молодежи и спорта Черниговской ОГА возбудили уголовное дело
14 февраля 2020, 14:21
Председатель Черниговской ОГА "реформировал" лестницы в здании администрации
13 февраля 2020, 18:39
Главу Черниговского спорта обвиняют в хищении
13 февраля 2020, 16:27
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду
23 февраля 2020, 17:38
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »