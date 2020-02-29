Черниговская ОГА получила нового первого заместителя

Первым заместителем председателя Черниговской облгосадминистрации назначен Виталий Загайного. Распоряжение о его назначении подписал председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко

Первым заместителем председателя Черниговской облгосадминистрации назначен Виталий Загайного. Распоряжение о его назначении подписал председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко

Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации, пишет RegioNews.

В сфере полномочий первого заместителя председателя - координация осуществления в области государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и топливно-энергетического комплекса, а также предотвращения коррупции.

Виталий Загайный в случае отсутствия председателя ОГА будет выполнять его обязанности. К этому времени работал советником председателя Черниговской облгосадминистрации.

Справка Виталий Анатольевич Загайный, 48 лет.

Родился в. Луцке. В 1995 году окончил Украинский государственный лесотехнический университет, имеет высшее образование инженера-технолога.

После окончания в 2004 году Львовского государственного университета физической культуры получил специальность тренера-преподавателя, в 2011 году в этом же вузе закончил аспирантуру.

Первое место работы - в 1990 году в Цуменском государственном лесном хозяйстве, где работал станочником цеха по переработке древесины. В 1996-1997 годах на этом же предприятии работал помощником лесничего, мастером лесопильного цеха.

В 1997-1998 - заместитель директора частного предприятия "Гребенка", г. Львов.

В 1998-1999 годах - председатель правления молодежной общественной организации "Ассоциация молодежных организаций Львовщины".

С 1999 по 2004 годы работал помощником-консультантом народного депутата Украины Тараса Стецькива, затем помощником-консультантом народного депутата Украины Михаила Косива.

В 2004-2005 годах - директор Львовского коммунального предприятия "Спортресурс", г. Львов.

В 2005-2006 - руководитель департамента регионов, и.о. председателя исполнительного комитета Гражданской партии "ПОРА", г. Киев.

С 2004 по 2010 работал заместителем председателя Псковского регионального отделения Ассоциации городов Украины, г.. Львов.

С 2006 года по настоящее время был физическим лицом - предпринимателем.