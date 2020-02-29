Черниговская ОГА получила нового первого заместителя
Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации, пишет RegioNews.
В сфере полномочий первого заместителя председателя - координация осуществления в области государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и топливно-энергетического комплекса, а также предотвращения коррупции.
Виталий Загайный в случае отсутствия председателя ОГА будет выполнять его обязанности. К этому времени работал советником председателя Черниговской облгосадминистрации.
Справка Виталий Анатольевич Загайный, 48 лет.
Родился в. Луцке. В 1995 году окончил Украинский государственный лесотехнический университет, имеет высшее образование инженера-технолога.
После окончания в 2004 году Львовского государственного университета физической культуры получил специальность тренера-преподавателя, в 2011 году в этом же вузе закончил аспирантуру.
Первое место работы - в 1990 году в Цуменском государственном лесном хозяйстве, где работал станочником цеха по переработке древесины. В 1996-1997 годах на этом же предприятии работал помощником лесничего, мастером лесопильного цеха.
В 1997-1998 - заместитель директора частного предприятия "Гребенка", г. Львов.
В 1998-1999 годах - председатель правления молодежной общественной организации "Ассоциация молодежных организаций Львовщины".
С 1999 по 2004 годы работал помощником-консультантом народного депутата Украины Тараса Стецькива, затем помощником-консультантом народного депутата Украины Михаила Косива.
В 2004-2005 годах - директор Львовского коммунального предприятия "Спортресурс", г. Львов.
В 2005-2006 - руководитель департамента регионов, и.о. председателя исполнительного комитета Гражданской партии "ПОРА", г. Киев.
С 2004 по 2010 работал заместителем председателя Псковского регионального отделения Ассоциации городов Украины, г.. Львов.
С 2006 года по настоящее время был физическим лицом - предпринимателем.
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