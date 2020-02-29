В Харькове разбили палатку "Партии Шария": пострадали два человека

С ожогами глаз в больницу доставили двух человек, один из которых - полицейский

Фото: t.me/h_saltovka

С ожогами глаз в больницу доставили двух человек, один из которых - полицейский

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.



По сведениям полиции, на улице Сумской, 36 общественной организацией проводился митинг. Охрану общественного порядка обеспечивали работники полиции.



Около 12:30 неизвестные лица пытались сорвать митинг. Произошел конфликт, в ходе которого была распылена неизвестное вещество, вероятно, из газового баллончика. С ожогом глаз в больницу был доставлен полицейский, осуществлял охрану порядка, и 27-летний мужчина, который раздавал газеты.



Пять человек, которые пытались сорвать митинг, доставили в Шевченковский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



В свою очередь пользователи социальных сетей сообщают, что неизвестные пытались разогнать агитационную палатку "Партии Шария".

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