В Ровенской области задержали банду, которая вымогала деньги у заключенных
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины, пишет RegioNews.
Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции и следователи областной полиции разоблачили преступную группу, которая занималась вымогательством денег у лиц, отбывавших наказание в спецучреждении.
Правоохранители при поддержке руководства исправительного учреждения установили ее организатора и участников, кроме того - задокументировали факты вымогательства денег.
Лидером группировки оказался так называемый "смотрящий" за следственным изолятором. С целью распространения своего влияния, укрепления авторитета среди осужденных и с целью собственного обогащения 30-летний мужчина организовал преступную группу, в которую вошли лица, отбывающие и отбывали вместе с ним наказание в исправительном учреждении.
Он через участников группировки заставлял заключенных платить деньги за их спокойное и безопасное пребывание в стенах заведения. В случае отказа - в их адрес звучали угрозы физической расправы и разглашение конфиденциальных сведений, которые те хотели сохранить в тайне.
Во время проведения процессуальных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства с осужденного пяти тысяч долларов США и получения части суммы.
Проведены обыски на территории исправительного учреждения и по месту жительства лиц, причастных к преступлению.
Правоохранители изъяли наркотические вещества и другие запрещенные предметы. Непосредственно в камере, в которой отбывает наказание лидер преступной группировки, изъяли средства, ранее переданные осужденным. По месту жительства других участников преступной группировки, находящихся на свободе, изъято банковские карточки, на которые потерпевшие перечисляли средства.
Кроме того, лидеру преступной группировки, и одному из его участников, заключенному, следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следственные действия продолжаются, после их завершения прокуратура будет обращаться в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.
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