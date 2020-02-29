В Ивано-Франковске дезинфицируют маршрутки

В Ивано-Франковске дезинфицируют транспортные средства для предотвращения распространения коронавируса

Фото: "Галицкий корреспондент"

В Ивано-Франковске дезинфицируют транспортные средства для предотвращения распространения коронавируса

Об этом пишет "Галицкий корреспондент", передает RegioNews.

"Чтобы предотвратить сезонном распространению гриппа и ОРВИ и из-за опасности распространения нового коронавируса (COVID-19) проводим дополнительные мероприятия по дезинфекции салонов автобусов специальными средствами", - отметил перевозчик Сохан.

В комментариях Олег Сохан указал, что такие мероприятия будут проводиться на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что в Киеве дезинфицируют общественный транспорт.