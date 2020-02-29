В Ивано-Франковске дезинфицируют маршрутки
В Ивано-Франковске дезинфицируют транспортные средства для предотвращения распространения коронавируса
В Ивано-Франковске дезинфицируют транспортные средства для предотвращения распространения коронавируса
Об этом пишет "Галицкий корреспондент", передает RegioNews.
"Чтобы предотвратить сезонном распространению гриппа и ОРВИ и из-за опасности распространения нового коронавируса (COVID-19) проводим дополнительные мероприятия по дезинфекции салонов автобусов специальными средствами", - отметил перевозчик Сохан.
В комментариях Олег Сохан указал, что такие мероприятия будут проводиться на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что в Киеве дезинфицируют общественный транспорт.
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- 14:19 23 февраля Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
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