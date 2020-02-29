США подписали мирное соглашение с Талибаном
США и Талибан подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане, за которым последует постепенный вывод войск из страны
США и Талибан подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане, за которым последует постепенный вывод войск из страны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВВС.
На церемонии подписания в Катаре присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Данный документ стал итогом переговоров, которые США и талибы вели с октября 2018 года. Согласно договоренностям, военные США и НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев при условии выполнения талибами своих обязательств. Сейчас в Афганистане находится 13 тысяч американских солдат.
Напоминаем, Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.
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