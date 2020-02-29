Украина запускает виртуальный реверс газа из Словакии

С 1 марта "Оператор газотранспортной системы Украины” и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запустят виртуальный реверс природного газа. С 1 марта объем суточных поставок газа из Словакии в Украину составит до 10 млн м³ в сутки

С 1 марта "Оператор газотранспортной системы Украины” и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запустят виртуальный реверс природного газа. С 1 марта объем суточных поставок газа из Словакии в Украину составит до 10 млн м³ в сутки

Об этом 28 февраля заявили в пресс-службе "Оператора ГТС Украины”, пишет RegioNews. Виртуальный реверс через точку соединения "Вельке Капушаны – Ужгород” будет действовать "в дополнение к мощностям точки соединения "Будинце”, используемых для импорта природного газа в Украину с 2014 года”. Объем суточных поставок составит до 10 млн м³ в сутки, но может быть увеличен в случае интереса со стороны рынка. При этом в сообщении подчеркивается, что "мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока в направлении "Украина – Словакия”, а значит поставки могут быть прерывистыми”. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе. Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы, Словакии и Польши. По данным НАК "Нафтогаз”, газ в Украину импортируют около 80 компаний.

.