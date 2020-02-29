Украина запускает виртуальный реверс газа из Словакии
Об этом 28 февраля заявили в пресс-службе "Оператора ГТС Украины”, пишет RegioNews.
Виртуальный реверс через точку соединения "Вельке Капушаны – Ужгород” будет действовать "в дополнение к мощностям точки соединения "Будинце”, используемых для импорта природного газа в Украину с 2014 года”.
Объем суточных поставок составит до 10 млн м³ в сутки, но может быть увеличен в случае интереса со стороны рынка. При этом в сообщении подчеркивается, что "мощность виртуального реверса зависит от наличия физического потока в направлении "Украина – Словакия”, а значит поставки могут быть прерывистыми”.
С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.
Созданный в 2019 году украинский оператор ГТС подписал несколько договоров с операторами смежных стран, в частности Молдовы, Словакии и Польши. По данным НАК "Нафтогаз”, газ в Украину импортируют около 80 компаний.
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