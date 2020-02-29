В марте в Украине разблокируют спутниковые каналы
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
"Мы просто множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал через кодирование и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий ", - сказал Владимир Зеленский.
По словам Президента, вследствие этого альтернативой там стало российское телевидение.
"Мы приехали туда, увидели, что и российское радиовещания и телевидения является не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они "глушили" наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, - вы сами отключились", - заявил глава государства.
Отметим, что решение о кодировании спутникового сигнала приняли еще в 2017 году, но в силу оно вступило только с 29 января 2020 года. Поэтому для пользователей спутникового телевидения стали платными более 20 телеканалов.
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