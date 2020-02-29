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29 февраля 2020, 16:26 36

В марте в Украине разблокируют спутниковые каналы

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29 февраля 2020, 16:26 36
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К 16 марта в Украине запустят незакодированный спутниковые версии главных национальных телеканалов. Такое решение было принято на встрече президента Владимира Зеленского с руководителями основных украинских медиа-групп
Фото: пресс-служба Офиса президента
К 16 марта в Украине запустят незакодированный спутниковые версии главных национальных телеканалов. Такое решение было принято на встрече президента Владимира Зеленского с руководителями основных украинских медиа-групп

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

"Мы просто множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал через кодирование и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий ", - сказал Владимир Зеленский.

По словам Президента, вследствие этого альтернативой там стало российское телевидение.

"Мы приехали туда, увидели, что и российское радиовещания и телевидения является не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они "глушили" наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, - вы сами отключились", - заявил глава государства.

Отметим, что решение о кодировании спутникового сигнала приняли еще в 2017 году, но в силу оно вступило только с 29 января 2020 года. Поэтому для пользователей спутникового телевидения стали платными более 20 телеканалов.


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